Цессия не очищает долг: экономическая реальность требования и пределы судебной легитимации задолженности

Можно ли превратить сомнительный внутригрупповой долг в полноценный судебный актив, просто проведя его через цепочку цессий и передав внешнему кредитору? АС Северо-Кавказского округа дал отрицательный ответ.
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