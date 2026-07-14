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Цессия не очищает долг: экономическая реальность требования и пределы судебной легитимации задолженности

Можно ли превратить сомнительный внутригрупповой долг в полноценный судебный актив, просто проведя его через цепочку цессий и передав внешнему кредитору? АС Северо-Кавказского округа дал отрицательный ответ.

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