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«Это целая армия, которая может вырезать москвичей по приказу»: священник РПЦ высказался о мусульманах в России

«Это целая армия, которая может вырезать москвичей по приказу»: священник РПЦ высказался о мусульманах в России

Во время воскресной проповеди, кадры которой опубликовало издание «Осторожно, новости», он высказал свое мнение о мусульманах в России, назвав их «целой армией» и допустив крайне резкое высказывание о возможной угрозе со стороны верующих в случае приказа.

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