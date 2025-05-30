«Это целая армия, которая может вырезать москвичей по приказу»: священник РПЦ высказался о мусульманах в России

Во время воскресной проповеди, кадры которой опубликовало издание «Осторожно, новости», он высказал свое мнение о мусульманах в России, назвав их «целой армией» и допустив крайне резкое высказывание о возможной угрозе со стороны верующих в случае приказа.
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