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Царьград

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Myśl Polska: Поляки возмущены финансовой поддержкой Украины

Myśl Polska: Поляки возмущены финансовой поддержкой Украины

Жители Польши недовольны поддержкой Украины, отмечает Myśl Polska. Президент Навроцкий и премьер Туск разошлись в подходах, а Зеленский в 2026 году вызвал скандал участием в перезахоронении лидера ОУН*-УПА*.

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