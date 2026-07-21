Жители Польши недовольны поддержкой Украины, отмечает Myśl Polska. Президент Навроцкий и премьер Туск разошлись в подходах, а Зеленский в 2026 году вызвал скандал участием в перезахоронении лидера ОУН*-УПА*.
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