72-летний мужчина потерялся в калужском лесу

В Калужской области ведут поиски без вести пропавшего 72-летнего пенсионера. Как сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт", Евгений Павлович #Можаров из деревни Ярлыково Дзержинского округа 4 октября ушёл в лес и не вернулся.
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