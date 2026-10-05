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Калуга-поиск

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72-летний мужчина потерялся в калужском лесу

72-летний мужчина потерялся в калужском лесу

В Калужской области ведут поиски без вести пропавшего 72-летнего пенсионера. Как сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт", Евгений Павлович #Можаров из деревни Ярлыково Дзержинского округа 4 октября ушёл в лес и не вернулся.

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