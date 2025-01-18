Китайцы массово выбрасывают самый популярный российский продукт

Как сообщает обозреватель aif.ru, недавно посетивший магазин российских продуктов в городе Шеньчжэнь (юг КНР), местные покупатели неожиданно перестали обращать внимание на закуску, без которой в России редко обходится какое-либо застолье.
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