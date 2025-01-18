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Китайцы массово выбрасывают самый популярный российский продукт

Китайцы массово выбрасывают самый популярный российский продукт

Как сообщает обозреватель aif.ru, недавно посетивший магазин российских продуктов в городе Шеньчжэнь (юг КНР), местные покупатели неожиданно перестали обращать внимание на закуску, без которой в России редко обходится какое-либо застолье.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
В 70-х хунвейбины нас заманивали свиной тушëнкой и рисом! А мы их гоняли по замершему Амуру!
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