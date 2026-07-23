Lavrov To Challenge Germany's Bid For French Nuclear Shield In Rubio Talks Russian Foreign Minister Sergey Lavrov and US Secretary of State Marco Rubio are expected to hold an important, rare meeting on Thursday to address shaky bilateral relations in the context of the Ukraine war, as well as recent nuclear rhetoric out of European NATO countries.
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