Нельзя ложиться спать, забыв о главном правиле: Мудрость афонского старца

Главное правило афонского старца, ценное для любых отношений – в первую очередь, для семейной жизни, напомнил консервативный журналист Роман Голованов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ИГ Changan отменил с...
- ZS Telex: Венгрия от...
- ВА На Украине забили...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым