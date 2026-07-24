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Турист рассказал о забавном разговоре с официантом, который «не понимал» русский

Турист рассказал о забавном разговоре с официантом, который «не понимал» русский

Мужчина поделился забавной историей из ресторана во время путешествия. По его словам, официант настойчиво просил общаться только на английском и всем видом показывал, что не понимает русскую речь, хотя безошибочно принимал заказ.

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