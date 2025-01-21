Калининградский "Автотор" начал выпускать рамные внедорожники BAIC BJ60

Калининградский "Автотор" объявил о начале сборки рамного внедорожника BAIC BJ60. "Запуск производства модели BJ60 состоялся в соответствии со сроками, предусмотренными Генеральным соглашением о сотрудничестве Автотор и BAIC International, которое включает поэтапное расширение и обновление модельного ряда выпускаемой продукции", — говорится в сообщении пресс-службы предприятия.