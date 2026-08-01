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Он переписал историю СССР — в этом помог великий Тарасов. Тренер ЦСКА изменил карьеру звезды «Спартака» Старшинова

Он переписал историю СССР — в этом помог великий Тарасов. Тренер ЦСКА изменил карьеру звезды «Спартака» Старшинова

Все на благо сборной СССР.Статистика Вячеслава Старшинова — это что-то уникальное. 405 заброшенных шайб в 540 матчах — за гранью фантастики! Легендарный нападающий московского «Спартака» стал первым советским хоккеистом, преодолевшим рубеж в 400 точных бросков.

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