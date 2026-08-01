Все на благо сборной СССР.Статистика Вячеслава Старшинова — это что-то уникальное. 405 заброшенных шайб в 540 матчах — за гранью фантастики! Легендарный нападающий московского «Спартака» стал первым советским хоккеистом, преодолевшим рубеж в 400 точных бросков.