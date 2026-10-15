Уличное искусство может превратить стену здания в городскую достопримечательность, привлечь туристов и изменить облик целого района.
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