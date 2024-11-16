Срочно! Удар по Одесской области: мощный взрыв, ощущался в десяти километрах от эпицентра

Объектом удара стал железнодорожный узел в Раздельной, находящемся в Одесской области. В результате атаки был уничтожен военный груз, что привело к сбоям в его поставках из Румынии, сообщили источники из подполья.
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