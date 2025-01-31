Плакали из-за хиджабов. Минобр КЧР объяснил, в чём ходить верующим учащимся

Зоя Мартьянова Носение хиджаба это не доказательство веры к Аллаху, Всевышнему, это словоблудие и лицемерие, если в душе есть вера, то ношение одежды без хиджаба не может выбить из души веру твою, и вообще что за истерия, навеннянаа

Зоя Мартьянова Навеянная и навязанная арабами хиджаб дороже веры в душе к Всевышнему Аллаху, под хиджабом можно и мину и гранату пронести для уничтожения ненавистных тебе людей, это просто манипуляция с сознанием людей.