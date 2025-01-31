АиФ – Северный Кавказ Студенткам и школьницам предложили носить на занятия косынки вместо хиджабов, но не всех устроила такая альтернатива.
Плакали из-за хиджабов. Минобр КЧР объяснил, в чём ходить верующим учащимся
Комментарии
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Зоя Мартьянова
Носение хиджаба это не доказательство веры к Аллаху, Всевышнему, это словоблудие и лицемерие, если в душе есть вера, то ношение одежды без хиджаба не может выбить из души веру твою, и вообще что за истерия, навеннянаа
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10 час.
Зоя Мартьянова
Навеянная и навязанная арабами хиджаб дороже веры в душе к Всевышнему Аллаху, под хиджабом можно и мину и гранату пронести для уничтожения ненавистных тебе людей, это просто манипуляция с сознанием людей.
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10 час.
Вадим Кузнецов
Деятелям, активно навязывающим в России "хиджабы", "никабы" якобы от имени ислама, следует вспомнить простое слово "мунафик". А также слово "фитна". Прочел где-то «Есть четыре черты характера, и кому бы они ни были присущи, тот настоящий мунафик: это лживость речей, злоупотребление доверием, неверность слову и склонность к спорам с отстаиванием неправильного. Кому свойственна одна из этих черт, тот настолько же будет мунафиком до тех пор, пока не избавится от неё»
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10 час.
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