Интересная жизнь с Vera Star Фото: newsland.com После того как разразился грандиозный скандал с "голой" вечеринкой, со всех сторон в адрес федеральных телеканалов посыпались требования отменить звездный артистов посетивших в тот день клуб "Mutabor".
«Эрнста не стали допрашивать, потому что боятся»: Что происходит на Первом канале и куда уходят бюджетные деньги
Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Успокойтесь. Миром правят файфманы, они и решают все. Вам зачем в этом разбираться? Вам скажут где стоять и что говоиить
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3 час.
Erl Schweizer
Все куплено. Есть счетная палата, но она "работает" только в русле установок власти. Будь ты на вор каких свет не видывал, но все вписать сумел благодаря связям в законные указы, палец о палец не ударив ловко вписать себя в хозяина денежных потоков, будешь в почете, можешь лекции читать "что хорошо, что плохо", теша себя в уютно кресле перед камерой. Грязь не только на вечеринках попутавших берега, но, к сожалению, слишком часто и лощеных рожах истеблишмента.
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1 час.
Ок
Олег красноусов
пора его садить
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52 мин.
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