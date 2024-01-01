«Эрнста не стали допрашивать, потому что боятся»: Что происходит на Первом канале и куда уходят бюджетные деньги

Успокойтесь. Миром правят файфманы, они и решают все. Вам зачем в этом разбираться? Вам скажут где стоять и что говоиить

Erl Schweizer

Все куплено. Есть счетная палата, но она "работает" только в русле установок власти. Будь ты на вор каких свет не видывал, но все вписать сумел благодаря связям в законные указы, палец о палец не ударив ловко вписать себя в хозяина денежных потоков, будешь в почете, можешь лекции читать "что хорошо, что плохо", теша себя в уютно кресле перед камерой. Грязь не только на вечеринках попутавших берега, но, к сожалению, слишком часто и лощеных рожах истеблишмента.