Кино: О чём молчит заслуженный артист России, уехавший после начала СВО в Литву: Александр Филиппенко

«Сколько же злодеев и монстров я уже сыграл: и Кощея бессмертного, и саму Смерть, и Азазелло, и Коровьева», – именно так говорит о себе актёр Александр Филиппенко, а после продолжает этот ряд, перечисляя одну за другой фамилии советских вождей, начиная с Ленина и заканчивая Брежневым.