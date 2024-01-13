9 жутких фактов о настоящем Дракуле

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Мы соседи по планете

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Все мы помним графа Дракулу, созданного Брэмом Стокером. Он является одним из самых знаменитых вампиров в литературе, именно он стал «классическим» прообразом современного вампира — элегантного и загадочного человека, жаждущего человеческой крови.

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