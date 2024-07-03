За сдачу нормативов ГТО могут увеличить налоговый вычет

Исходя из базовой ставки подоходного налога в 13%, получится вернуть 2340 рублей в год.фото: gto.ru--> Кабмин предложил поправки ко второму чтению пакета налоговых законопроектов, среди которых — увеличение налогового вычета за сдачу нормативов ГТО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии