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Сбежавшие знаменитости объединяются: Андрей Бурковский в США весело провёл время с земляком-русофобом

Сбежавшие знаменитости объединяются: Андрей Бурковский в США весело провёл время с земляком-русофобом

Андрей Бурковский. Фото damion.club Известный артист Андрей Бурковский продолжает удивлять поклонников и окружающих нестандартными поступками.

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Комментарии
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Александр Шентябин
Какой он молодец. Умница! Авторы канала делают ему рекламу, а он им за это благодарен. Видимо имеется взаимная заинтересованность. Считаю, что ругать и критиковать этого урода не надо. Надо просто его ЗАМОЛЧАТЬ и не реагировать на призывы канала высказывать свое мнение о самом объекте и таких же беглых ублюдков!
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18 час.
СЭМЭН Иваницкий
не понимаю... просто жЫДЯРЫ... чего особенного...((( ЗАБЫТЬ!!! (даже, если не знали)
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17 час.
НС
НАТАЛЬЯ Силкина
Недавно писали ,что он у нас снялся в новом картине,зачем ему зарабатывать у нас,что у нас мало осталось своих талантливых артистов,пора прекращать эти приглашения сбежавшим,им там прекрасно и сидите не высовывайтесь, а мы и без вас проживем.
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15 час.

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