Сбежавшие знаменитости объединяются: Андрей Бурковский в США весело провёл время с земляком-русофобом

Александр Шентябин Какой он молодец. Умница! Авторы канала делают ему рекламу, а он им за это благодарен. Видимо имеется взаимная заинтересованность. Считаю, что ругать и критиковать этого урода не надо. Надо просто его ЗАМОЛЧАТЬ и не реагировать на призывы канала высказывать свое мнение о самом объекте и таких же беглых ублюдков!

СЭМЭН Иваницкий не понимаю... просто жЫДЯРЫ... чего особенного...((( ЗАБЫТЬ!!! (даже, если не знали)