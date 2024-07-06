В Бурятии более 20 человек отравились едой из доставки

В бурятском Гусиноозёрске 22 человека, в том числе 13 детей, отравились едой из доставки. Региональная прокуратура уточняет, что восьмерых несовершеннолетних и двоих взрослых госпитализировали, сообщили в региональной прокуратуре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии