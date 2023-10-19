В Рязанском районе открылась молочная кухня

После модернизации возобновил работу молочно-раздаточный пункт на ул. Шатурской, д. 8. Беременные и кормящие женщины получают здесь витаминизированные соки и молоко, а малыши — молочные смеси, овощные и фруктовые пюре, творог и другие продукты.