Состояние Анастасии Заворотнюк назвали критическим

Сегодня за тем, как себя чувствует знаменитая актриса Анастасия Заворотнюк следит вся страна, так как поклонники надеется на то, что она сможет побороть свое страшное заболевание, восстановив свои силы и вернувшись к полноценному образу жизни.
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