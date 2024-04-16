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  • Сергей Рыбкин
    А,не хрен было проходить мимо невесомости,в наземных условиях.Она сейчас ещё пороться не правильно начнёт.Глюкоза: Развод с...

Состояние Анастасии Заворотнюк назвали критическим

Состояние Анастасии Заворотнюк назвали критическим

Сегодня за тем, как себя чувствует знаменитая актриса Анастасия Заворотнюк следит вся страна, так как поклонники надеется на то, что она сможет побороть свое страшное заболевание, восстановив свои силы и вернувшись к полноценному образу жизни.

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