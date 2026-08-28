Отвлекся на поиск трека — попал в аварию

Исследование, проведённое на основе данных о смертельных ДТП в США, показало, что дни выхода новых альбомов Тейлор Свифт и других популярных исполнителей связаны с повышением числа аварий со смертельным исходом.
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