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Нескучные технологии

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Отвлекся на поиск трека — попал в аварию

Отвлекся на поиск трека — попал в аварию

Исследование, проведённое на основе данных о смертельных ДТП в США, показало, что дни выхода новых альбомов Тейлор Свифт и других популярных исполнителей связаны с повышением числа аварий со смертельным исходом.

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