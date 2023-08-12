Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Овечкин назвал топ-3 интриг следующего сезона НХЛ: «Обмен Карлссона, поменяют ли Кузнецова и сколько забьет Овечкин»

«Обмен Карлссона, поменяют ли Кузнецова и сколько забьет Овечкин», – сказал капитан «Вашингтона».  37-летний Овечкин забросил 822 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх