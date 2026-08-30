The Guardian: Запасы газа в ЕС достигли 13-летнего минимума

Запасы газа в хранилищах ЕС достигли рекордного минимума за последние 13 лет. Последствия - сложная зима для Германии.
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