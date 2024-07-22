"Дозор": мобилизованные бойцы ВСУ стали обращаться к представителям подполья

АндрейБорков

Что такое один хохол? Это яичница с салом! Что такое два хохла? Это целый партизанский отряд! Что такое три хохла? ЭТО ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД С ПРЕДАТЕЛЕМ! Читайте Н.В. Гоголя, его "Тараса Бульбу" Сколько хохлов? ТРИ!!! И младшенький Андрий - ПРЕДАТЕЛЬ. Сейчас, когда обстановочка на СВО начала проясняться и прорисовываться, особо продвинутые укропитеки, на уровне подсознания и инстинкта самосохранения, чухнули что, где, почем и сколько. И выходит, что ЖОПА надвигается на Ридну Неньку УкРуину, а за одно и на жовто-блакитных укропитеков. Жить хочется, так же хочется что бы кабанчик в хлеву хрюкал, сало было и горилка капала в стакан. Зеленский тут уже не надежда и не помощник, значит надо искать под кого бы лечь, и кроме как КЛЯТИХ МОСКАЛИВ особо ни кого нет. Значит ШО? Значит под москалей(кацапов) придется ложиться и лапки в гору поднимать. Вот и весь расклад. Но эти легшие и поднявшие лаки кверху укропитеки при первой же возможности нож в спину воткнут и опять про Самостийну и Нызалыжну УкРуину орать будут!