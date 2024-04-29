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Военные новости ★ спецоперация

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Рухнувший мост в Балтиморе: реквием по цивилизации? Размышления на пороге «тёмных веков»

Рухнувший мост в Балтиморе: реквием по цивилизации? Размышления на пороге «тёмных веков»

Эхо минувшей катастрофыНа днях в очередной раз обращался к материалу о коллапсе Бронзового века. Потрясающе интересная эпоха: гибель Трои и Микенской цивилизации, вторжение – точнее, постепенное заселение Пелопоннеса дорийскими племенами.

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Алексадр Вовк-Михайлов
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