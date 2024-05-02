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Житель Зауралья убил пожилую женщину, а тело спрятал в заброшенном колодце

Житель Зауралья убил пожилую женщину, а тело спрятал в заброшенном колодце

Мишкинским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 34-летнего жителя рабочего поселка Мишкино.

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