Житель Зауралья убил пожилую женщину, а тело спрятал в заброшенном колодце

Мишкинским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 34-летнего жителя рабочего поселка Мишкино.
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