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RT Russia

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Путин призвал укреплять систему ПВО для предотвращения ударов по объектам России

Путин призвал укреплять систему ПВО для предотвращения ударов по объектам России

Необходимо укреплять систему ПВО для предотвращения ударов по объектам России во время спецоперации, заявил российский президент Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме.

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