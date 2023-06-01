Мостовой признался, что был бы не против возглавить «Динамо»

Александр Мостовой заявил, что принял бы предложение о работе от московского «Динамо». Бывший полузащитник сборной России, московского «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой признался, что был бы не против поработать во главе московского «Динамо».
Александр Мостовой заявил, что принял бы предложение о работе от московского «Динамо». Бывший полузащитник сборной России, московского «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой признался, что был бы не против поработать во главе московского «Динамо».
Свежие комментарии