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Мостовой признался, что был бы не против возглавить «Динамо»

Мостовой признался, что был бы не против возглавить «Динамо»

Александр Мостовой заявил, что принял бы предложение о работе от московского «Динамо». Бывший полузащитник сборной России, московского «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой признался, что был бы не против поработать во главе московского «Динамо».

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