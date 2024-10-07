Георгий Чёрный, участник Русской весны, так и не смог подержать в руках государственную награду (в начале сентября указом президента РФ Георгий был награжден медалью «За храбрость» II степени, а также медалью от главы Крыма С.
В Симферополе убит участник СВО
Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Найти этих мразей и наказать по полной. Я не удивлюсь если эти мрази или ждуны или беглые ухылянты от могилизации. Найти мразей и посадитьтлет на 25.
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16 час.
VГ
Vova Гарин
Поймать мразей и вспороть животы.
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6 час.
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