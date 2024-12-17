❗️СМИ сообщают о гибели в результате взрыва автомобиля начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
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❗️СМИ сообщают о гибели в результате взрыва автомобиля начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
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