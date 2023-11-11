В казанских заведениях, куда не пустили бойцов батальона «Алга» в форме, после общественного резонанса начался «разбор полетов».
В казанских ресторанах, отказавшихся пускать ветеранов СВО, начался «разбор полётов»
Комментарии
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Александр Клишин
Долбоеб?
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10 час.
Михаил Васильев
А что этот ЗАДЕ делает в Казани? Наверное тоже "русский"?
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7 час.
Семен Семеныч
Какая форма имеется ввиду? Если это парадная форма один разговор. А если повседневная камуфлированная то это не для ресторана форма. И не важно участник СВО или просто военнослужащий. И вообще. Почему так много стали уделять внимания участникам СВО? Не всегда участники ведут себя подобающим образом. Иных так и хочется посадить в клетку. шатаются по населенным пункта пьяные и на каждом перекрестке озвучивают, что им так можно. Они видетели участники СВО. Вы граждане много видели участников Афгана или Чечни, расхаживающих пьяными и кричащими о своем участии в том или конфликте?
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4 час.
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