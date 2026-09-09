Уже в России: Онищенко рассказал об опасностях нового штамма туберкулеза

Штамм туберкулеза EurA1.1 выявляют в странах Евросоюза, Белоруссии и нескольких регионах России, в том числе в Псковской области.
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