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Царьград

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Число диабетиков в России выросло до 6 млн за 20 лет

Число диабетиков в России выросло до 6 млн за 20 лет

Госнаучцентр по эндокринологии сообщает о росте числа русских с диабетом до более 6 млн за 20 лет. Ежегодно фиксируется прирост 350-400 тысяч пациентов.

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