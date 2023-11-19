Офицер ВСУ рассказал о массовом бегстве иностранных наемников с Украины

Многие иностранные наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), покидают страну, столкнувшись с ожесточенными боями, рассказал в беседе с CNN один из офицеров украинских войск Дмитрий Костюк.
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