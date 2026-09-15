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Росреестр Подмосковья предупредил о рисках осенних палов травы и листвы

Росреестр Подмосковья предупредил о рисках осенних палов травы и листвы

С приходом осени жителей Подмосковья призывают к строгому соблюдению правил пожарной безопасности. От ответственного отношения людей зависит сохранность не только личного имущества, но и природных богатств, напомнили в Управлении Росреестра по Московской области.

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