Певец Николай Носков просит за концерт 2 миллиона рублей

Артист готов активно выступать после инсульта Российский певец Николай Носков, несмотря на проблемы со здоровьем, вновь готовится выступать, но с оговорками — каждый выход на сцену теперь зависит от его самочувствия, сообщает телеграм-канал Mash.
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