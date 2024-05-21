Движение «Сила народа» призывает чиновников Грузии не встречаться с западными политиками

Грузинские депутаты из движения «Сила народа» призывают власти республики не проводить встречи с высокопоставленными чиновниками из Евросоюза и США, которые делали негативные заявления в адрес грузинского руководства и собираются посетить Тбилиси.
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