Уровень воды в реках Башкортостана продолжает повышаться из-за дождей

На некоторых водоемах Республики Башкортостан наблюдается повышение уровня воды. Например, на реке Сим в районе деревни Глуховка Иглинского района уровень воды за прошедшие сутки повысился на 75 см и достиг 406 см.
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