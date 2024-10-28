Как система оказалась бессильна перед рецидивистом: новое преступление всколыхнуло общество Ольга ВайленкоЛетом 2018 года в Тверской области произошло трагическое событие, заставившее общество вновь задуматься о слабых местах системы надзора за освободившимися заключенными.