Миллион за контракт продлили: в Краснодаре сохранят повышенную выплату до конца сентября

В Краснодаре продлили выплату в 1 млн рублей за заключение контракта на военную службу Депутаты городской Думы Краснодара поддержали продление увеличенной муниципальной выплаты для граждан, заключающих контракт на прохождение военной службы.
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