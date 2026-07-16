ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

536 подписчиков

Миллион за контракт продлили: в Краснодаре сохранят повышенную выплату до конца сентября

Миллион за контракт продлили: в Краснодаре сохранят повышенную выплату до конца сентября

В Краснодаре продлили выплату в 1 млн рублей за заключение контракта на военную службу Депутаты городской Думы Краснодара поддержали продление увеличенной муниципальной выплаты для граждан, заключающих контракт на прохождение военной службы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии