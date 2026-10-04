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Шоу-бизнес: Похоронила ребенка из-за любовницы мужа и пропала с экранов: Как сложилась судьба звезды фильма «Привет с фронта» Елены Шилкиной

Шоу-бизнес: Похоронила ребенка из-за любовницы мужа и пропала с экранов: Как сложилась судьба звезды фильма «Привет с фронта» Елены Шилкиной

В 1983 году советские зрители увидели мелодраму «Привет с фронта» о медсестре Нине, вдруг начавшей получать письма от бывшего пациента.

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