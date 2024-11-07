Игры на китайском самолюбии. Как США пытаются поссорить Пекин, Москву и Пхеньян

Вскоре после того, как стали известны результаты выборов в США, на проходившем в Пекине брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай надеется на «мирное и взаимовыгодное сосуществование» с Соединёнными Штатами при новой администрации.