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Царьград

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Это эффект домино. Учёные указали на точку невозврата в процессе изменения климата

Это эффект домино. Учёные указали на точку невозврата в процессе изменения климата

Специалисты полагают, что при сохранении нынешних темпов потепления, шанс пересечь одну из четырёх "критических точек" изменения климата, после которой начнётся распад экосистем, к 2300 году составит 45%.

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