Закрытия автосалонов китайских брендов: что стоит за падением популярности?

Аналитики подчеркивают, что чаще всего дилеры сами расторгали контракты, не сумев выйти на прибыль, но нередко к этому решению приходили и дистрибьюторы, которые были недовольны невыполнением планов по поставкам и задержкой инвестиций в обновление шоурумов.