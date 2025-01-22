Закрытия автосалонов китайских брендов: что стоит за падением популярности?

Аналитики подчеркивают, что чаще всего дилеры сами расторгали контракты, не сумев выйти на прибыль, но нередко к этому решению приходили и дистрибьюторы, которые были недовольны невыполнением планов по поставкам и задержкой инвестиций в обновление шоурумов.
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