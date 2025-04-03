Анекдот: Трамп обложил 10% пошлинами острова, на которых живут ТОЛЬКО пингвины. Острова Херд и Макдональд считаются необитаемыми — там живёт ровно НОЛЬ человек, а участки суши признаны внешней территорией Австралии.
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