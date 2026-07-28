💡На 20 улицах Симферополя на два дня ограничат подачу электроэнергии В «Крымэнерго» скорректировали график плановых отключений.
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💡На 20 улицах Симферополя на два дня ограничат подачу электроэнергии В «Крымэнерго» скорректировали график плановых отключений.