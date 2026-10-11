«Бесконечной взяточной мясорубке» президента Украины Владимира Зеленского нужно положить конец. Об этом заявил представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети X.