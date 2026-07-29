Суд оставил без изменения приговор балахнинскому врачу за гибель пациента

Нижегородский областной суд оставил без изменения приговор врачу-хирургу Игорю Воинову, признанному виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.
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