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Русский Днепропетровск

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Самый страшный бандеровский кошмар: Starlink плюнет на ВСУ и начнёт подсказывать маршруты русским «Гераням»

Самый страшный бандеровский кошмар: Starlink плюнет на ВСУ и начнёт подсказывать маршруты русским «Гераням»

Радомир Маркуш 12 октября 2026 г., 20:28   В Киеве уверены, что «русские разнесут всё», если США отойдут в сторону — а все именно к этому и идет По данным ….

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